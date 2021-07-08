القاسم يتغلب على نفط الوسط في ممتاز الكرة

تمكن فريق القاسم من تيحقيق الفوز على فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز .

وسجل هدفي القاسم الاعب زكريا الاسماعيلي العلوي في الدقيقة 22 من زمن الشوط الاول فيما لاسجل الهدف الثاني اللاعب ديما ديكاتي من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 93 من زمن المباراة، وسجل هدف نفط الوسط اللاعب كرار جاسم من ضربة جزاء في الدقيقة 82 من زمن المباراة.



وشهدت المباراة طرد لاعب نفط الوسط رسلان حنون في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

