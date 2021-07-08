'طالبان' تسيطر على المعبر الحدودي بين أفغانستان وإيران

من جانبه، أفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن "طالبان سيطرت على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان"، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن "الحركة سيطرت أيضا على معبر أبو نصر فراهي".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن جنودا أفغانا لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.



كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهرا جنودا إيرانيين ومقاتلين من "طالبان" في المعبر الحدودي "إسلام قلعة".