حسم مصير ديشامب مع الديوك

وأكد لو جريه عبر صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن "ديشامب سيبقى في منصبه، رغم الإخفاق في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020".

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "حسمنا القرار في غضون 3 دقائق".

ويمتد تعاقد ديديه ديشامب حتى انتهاء مشوار المنتخب الفرنسي في كأس العالم "قطر 2022".



وكان قد اثير جدل كبير حول مستقبل ديشامب بعد خروج الديوك من الدور الثاني ليورو 2020 بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

يذكر أن ديشامب تولى المسؤولية في آب/ 2012، وقاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا قبل 3 سنوات.

