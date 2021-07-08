شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. 1394 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 13 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس مقابل 14 حالة في اليوم السابق، بينما زاد العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 1394 من 1010 حالات.



وسجلت إيطاليا 127731 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس منذ ظهورالمرض في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن 4.27 مليون حالة.