الولايات المتحدة تواصل تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت الولايات المتحدة تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية بكورونا، حيث سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثاني.



ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد تم تسجيل 22931 حالة إصابة جديدة أمس، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى 33 مليوناً و747 ألف حالة. وجاءت الحصيلة الجديدة أعلى بنسبة 50% من متوسط عدد الإصابات للأيام السبعة الماضية والبالغ 15529.

إلا أن الارتفاع في الإصابات لم يؤد إلى ارتفاع في العدد اليومي للوفيات. وسجلت البلاد 313 حالة وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 606218، وقد تعافى أكثر من 29 مليوناً من الإصابة حتى الآن.

وتم إعطاء أكثر من 331 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى البلاد، وحصل أكثر من 182.8 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم تلقيح 157.9 مليون شخص، يمثلون 47.6 %من سكان الولايات المتحدة بصورة كاملة.