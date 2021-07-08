9189 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 17444 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 9189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى 1406289 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 5139 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1289903 حالة. وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 48604 فحوصات مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12880184.