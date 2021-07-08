بالارقام.. انخفاض وفيات كورونا في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، انخفاض الوفيات بفيروس كورونا في المملكة مسجلة 12 حالة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن تم تلقيح أكثر من 19 مليون شخص، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7933 حالة وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 497773 حالة مؤكدة، بزيادة 1257 إصابة عن المسجلة في اليوم السابق والتي بلغت 1207 حالات.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 11713 حالة، منها 1385 حالة حرجة.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 19.17 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.