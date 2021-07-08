ما هو موعد مباراة كولومبيا وبيرو في كوبا أمريكا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تقام في وقت مبكر من صباح يوم السبت 10 يوليو/ تموز، مباراة منتخبي كولومبيا وبيرو، على المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2021.



وكان منتخب البرازيل قد أطاح بنظيره البيروفي من الدور نصف النهائي بالفوز بهدف دون رد، كما تأهل الأرجنتين بركلات الترجيح على حساب كولومبيا إلى المرحلة الختامية للبطولة.

من المقرر أن تقام مباراة كولومبيا وبيرو لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، في وقت مبكر من صباح السبت على استاد ماني جارينشا الوطني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة فجرا بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن تقوم قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6" بنقل المباراة حصريا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن نهائي كوبا أمريكا سيقام يوم الأحد 11 يوليو الحالي، بين منتخبي البرازيل والأرجنتين.