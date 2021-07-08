التلفزيون الرسمي في هايتي يعلن القبض على عدة أشخاص لتورطهم في اغتيال رئيس البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التلفزيون الرسمي في هايتي، الخميس، القبض على عدة أشخاص لتورطهم في اغتيال رئيس البلاد.



وقال مسؤولون إن قوات الشرطة والجيش كانت قد طوقت بالفعل المسلحين أمس الأربعاء وتدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين منذ ذلك الحين.

ولا تزال السلطات في هايتي تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة المتورطين ومنفذي إطلاق الرصاص على الرئيس الراحل جوفينيل مويز.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلنت سلطات هايتي، مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين متورطين في الجريمة نفسها.

كان سفير هايتي في الولايات المتحدة الأمريكية بوكيت إدموند أكد أن من اغتالوا "مويز" الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.

وأضاف: "لقد كان هجوما منظما جيدا ومنفذوه محترفون"، مضيفا "لدينا شريط فيديو ونعتقد أنهم مرتزقة".

كانت جريدة هايتي الرسمية أعلنت عن إدارة مجلس الوزراء برئاسة كلود جوزيف لشؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.

كما أعلن عقب الحادث حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المسلحين كانوا يتحدثون لغة أجنبية، وقد فتحوا النار على مويز فأصابوه بجروح قاتلة.