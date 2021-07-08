شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسكندرية يلتقي وفدا من إعلام البرلمان ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدا برلمانيا من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من بينهم النائب نادر مصطفى والنائب محمد إسماعيل والنائبة منال هلال أعضاء مجلس النواب، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.

وأكد محافظ الإسكندرية للنواب على أن ملف التراث من أهم الملفات التى تتبناها المحافظة، مشيرا إلى وجود 1135 منشأة تراثية بالإسكندرية عبارة عن فلل ومنازل ومدارس ومنشآت، مضيفًا أن لدى المحافظة العديد من المشروعات التى يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى العمل بها على مدار الساعة، حتى تصبح الإسكندرية مدينة سياحية عالمية من خلال تطوير مناطق المنتزه والمعمورة والمشروعات القائمة على أطراف الإسكندرية.

وقال إن المحافظة تراعى الحفاظ على الآثار والتراث، مشيرًا إلى أن محور التعمير الموازى للطريق الدولى الساحلى سيخفف الزحام، وكذلك محور المحمودية حل أزمات مرورية يومية، وتابع أن المحافظة حددت 7 شواطىء للمواطنين بسعر 5 جنيهات للفرد تم تجهيزهم على أعلى المستويات، وأن المحافظة قامت بجهد كبير لتطوير منطقة أبو مينا الأثرية حيث تم إزالة الحشائش وتم تمهيد طريق بطول 1500 متر وعرض 9 أمتار، كما تم إنارة منطقة القبر من خلال تركيب 60 من الأعمدة الكهربائية.

وقال النائب الدكتور نادر مصطفى، إن مجتمع الإسكندرية ذواق بطبعه وأن زيارة دار الأوبرا فى أولى أيام زيارة الوفد البرلمانى بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة شهد تنظيما رائعا واستقبالا حافلا أبهر الجميع سواء أهالى الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى أو الأجانب، وأداء الفرق والفنانين متميز ويعملون بأبسط الإمكانيات مؤكدا أن ملف السياحة والآثار يعد على رأس أولويات اللجنة .

وأضاف "مصطفى " أن الوفد زار المتحف اليونانى ووقف على العمل الجارى فيه على قدم الوساق، وتم رصد ما يقرب من 500 مليون جنيه لتطويره وقد استهدفت اللجنة ذلك وكان ضمن توصياتها، كما زار وفد اللجنة منطقة أبو مينا الأثرية، وشدد على ضرورة إنقاذ المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتم تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفية.

وتسائل النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشروع الهوية البصرية مطالبا بتعميمه بكل محافظة.

وأكد النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإسكندرية عقب ثورة يناير شهدت ما شهدته مصر من قبل الجماعات المتشددة فى محاولة لإضعاف أطراف الدولة وضرب التنوير، مشيرًا إلى أن هناك تطورا كبيرا فى الملف الثقافى، مشددا على عدم ترك المجال إلى إستمرار العشوائية فى البناء كما حدث فى الماضى وإعادة الرونق الجمالى للإسكندرية.

وتساءلت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن آليات الحفاظ على مشروع بشاير الخير، بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية والوسائط وطالبت بتسليط الضوء الاعلامى على منطقة أبو مينا الأثرية.