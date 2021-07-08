شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة التونسية: منظومتنا الصحية انهارت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا. وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي. وقالت نصاف بن علي لراديو موزايك "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق." وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.