شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. إصابات كورونا تتخطى 20 ألف في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الولايات المتحدة تسجيل ارتفاع في الإصابات اليومية بكورونا، حيث سجلت أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثاني.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد تم تسجيل 22931 حالة إصابة جديدة أمس، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى 33 مليونا و747 ألف حالة.

وجاءت الحصيلة الجديدة أعلى بنسبة 50% من متوسط عدد الإصابات للأيام السبعة الماضية والبالغ .15529

إلا أن الارتفاع في الإصابات لم يؤد إلى ارتفاع في العدد اليومي للوفيات.