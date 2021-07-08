الصحة بشأن تصاعد الإصابات: الوضع الوبائي بات خطيراً

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تؤكد وعبر تقارير خبراء الصحة العامة ان الوضع الوبائي بات خطيرا واخذ عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع في هذه الموجة التي اعلنا سابقا في بياناتنا بانها ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها"، موضحة "اليوم سجّلنا أعلى رقم من الإصابات منذ بدء الجائحة، وهذا نتيجة لعدم اكتراث المواطنين بكافة شرائحهم بالاجراءات الوقائية التي اصبح الالتزام بها شبه المعدوم وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد البدني".

وأكدت الوزارة "استمرار ملاكاتها البطلة بتقديم الرعاية المطلوبة لمرضى كورونا الراقدين في مراكز وردهات العزل مع توفير كافة الادوية والمستلزمات الضرورية الامر الذي ساعد في تقليل عدد الوفيات بالرغم من زيادة الاصابات الى مستويات غير مسبوقة".

ودعت الصحة المواطنين الى "اخذ الامر بجديةٍ قصوى والعودة الى الالتزام التام بالاجراءات الوقائية كما نحثهم على التوجه الفوري لمراكز التلقيح المنتشرة في البلاد لتلقي اللقاح لانه لا يوجد امامنا سبيل لكسر سلسلة انتقال المرض والسيطرة عليه غير اللقاح"، مشددة بالقول "نلاحظ الدول التي استطاعت تلقيح شعوبها بنسب مرتفعة بدأت بالتخلي عن الإجراءات الوقائية تدريجيا وفتح البلاد نتيجة لانخفاض الإصابات والوفيات والسيطرة على الوباء".



ودعت الوزارة أيضاً الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية والمنظمات كافة الى "اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية داخل مؤسساتها وحث الموظفين على تلقي اللقاحات".