النفط توضح بشأن خصخصة محطات تعبئة الوقود الحكومية

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة النفط، اليوم الخميس، خصصة محطات تعبئة الوقود الحكومية ، فيما اكدت حرصها على دعم قطاع التوزيع العام والخاص معاً.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " وزارة النفط تنفي خصخصة المحطات الحكومية في شركة توزيع المنتجات النفطية" ، مشيرة الى استمرار مشاريع تطويرها وفق احدث المواصفات العصرية والخدمية".



واشارت الوزارة الى ان "شركة توزيع المنتجات النفطية ستقوم بإحالة المساحات والاراضي الشاغرة التي تمتلكها الى الاستثمار من اجل زيادة الايرادات المالية للشركة ، وليس المقصود بذلك محطات تعبئة الوقود الحكومية ، ويأتي هذا الاجراء تشجيعاً ودعماً من الوزارة للقطاع الخاص من اجل اقامة مشاريع جديدة تهدف الى توفير فرص عمل اضافية لمواطنينا".

