انت الان تتابع خبر لإنقاص الوزن بشكل سريع اتّبعي هذه التركيبات الغذائية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتمد بعض الأشخاص نظاماً غذائياً خاطئاً، بينما يقلّل آخرون كميات الأكل بشكل كبير، فيميلون الى الامتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة، وهذا لن يساعد في حرق الدهون وتقليل الوزن، بل يؤدي إلى نفاد الطاقة من الجسم، ما يضرّ بصحته العامة.وينصح خبراء التغذية الجميع باتباع بعض التركيبات الغذائية البسيطة والمفيدة لإنقاص الوزن بشكل سريع، من دون أي إضرار صحية.

عند الصباح يمكن تناول الشوفان مع الجوز أو الموز، فهذه الحبوب المليئة بالألياف القابلة للذوبان تساعد على إنقاص الوزن، وتؤمّن كمية وافرة من الأحماض غير المشبعة المتعددة التي تنظّم تخزين الدهون وأيض الأنسولين، ويحتوي الجوز على كمية جيدة من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات وعمل الدماغ، وكذلك الأمر بالنسبة الى البوتاسيوم الموجود في الموز.



أما طعام الغداء فيُعتبر الدجاج المشوي أو المسلوق الخالي من الدهون من الوجبات الصحية المفيدة التي تؤمّن الشعور بالشبع لفترات أطول، كما يسهّل تناول الدجاج نمو العضلات وإصلاحها، على أن تُضاف إليه كمية جيدة من الخضار المليئة بالفيتامينات والسوائل لترطيب الجسم ومدّه بالنشاط.

وفي المساء، تُفضّل الوجبات الخفيفة والسريعة مثل تركيبة التفاح مع زبدة الفول السوداني الخالية من الدسم، فهي تؤمّن كمية وافرة من الألياف وتحفّز على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما تحدّ من تراكم الدهون في الجسم.

ومن المفيد أيضاً للحفاظ على الوزن، تناول كوب من الشاي الأخضر بالليمون لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتخليص الجسم من السموم.