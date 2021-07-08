الرئيس الأفغاني: نعيش واحدة من أكثر مراحل الانتقال تعقيدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، الخميس، أن بلاده تواجه مرحلة انتقالية صعبة في وقت تستكمل القوات الأمربكية انسحابها.

لكن الرئيس الأفغاني شدد على أن القوات الحكومية قادرة على مواجهة طالبان.



وقال غني في خطاب ألقاه بالعاصمة كابول: "نشهد واحدة من أكثر مراحل الانتقال تعقيدا على وجه الأرض"، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحي الحركة والجيش للسيطرة على عاصمة ولاية في غرب البلاد.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن مصدر أن وفدا من المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية يزور موسكو اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الخميس، استعادة السيطرة على مدينة قلعة نو عاصمة إقليم بادغيس على الحدود مع تركمانستان غربي البلاد كانت طالبان اقتحمتها.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت، الأربعاء، على مبان رئيسية بالمدينة، منها مقار للشرطة، في إطار تقدمهم السريع مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد تدخل دام 20 عاما.

وقال فؤاد أمان المتحدث باسم وزارة الدفاع: "المدينة عادت بالكامل لسيطرتنا وننفذ عمليات ضد طالبان على مشارف المدينة".

وأضافت الوزارة أن "69 من طالبان قتلوا في العمليات الجارية على مشارف قلعة نو، وهي أول عاصمة إقليمية رئيسية تدخلها طالبان في أحدث هجوم لها".

وذكرت عبر "تويتر" أن "القوات الحكومية صادرت كذلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من طالبان"، فيما تخضع بقية مناطق إقليم باغيس لسيطرة طالبان.

ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن الحركة سيطرت على أكثر من 100 منطقة في أفغانستان، فيما تقول طالبان إنها تسيطر على 200 منطقة في 34 إقليما أي ما يزيد عن نصف مساحة البلاد.

وما زالت المدن الرئيسية وعواصم الأقاليم تحت سيطرة الحكومة.

وتحقق حركة طالبان مكاسب على الأرض منذ أسابيع لكن هجماتها تسارعت مع انسحاب الولايات المتحدة من قاعدتها الرئيسية في أفغانستان منهية فعليا تدخلا بدأ منذ الإطاحة بحكومة طالبان في 2001.

ومن المتوقع أن يعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على قرار سحب قواته من أفغانستان والذي أثار انتقادات ومخاوف من اندلاع حرب أهلية هناك.