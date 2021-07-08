أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يوليو 2021 في سوريا.. قفزة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت أسعار الذهب في سوريا، مساء اليوم الخميس 8 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الخميس، في محلات الصاغة بسوق دمشق، إلى 187,466 ألف ليرة للشراء، و190,381 ليرة للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 164,105 ألف ليرة للشراء، و166,658 ألف ليرة للبيع.

والأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وظل متوسط سعر الدولار الرسمي، أمام الليرة السورية في البنوك، مستقرا عند 2512 ليرة.

وصعد سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلى 3200 ليرة للشراء، و3250 ليرة للبيع، مقابل، 3195 ليرة للشراء، و3245 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 140,745 ألف ليرة للشراء، و142,934 ألف ليرة للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 119,137 ألف ليرة للشراء، و120,990 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5,840 مليون ليرة للشراء، و5,931 مليون ليرة للبيع.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1,314 مليون ليرة للشراء، و1,334 مليون ليرة للبيع.

الذهب يصعد عالميا على حساب الدولار

قلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1814.70 دولار.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى".

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1%. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.