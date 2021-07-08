شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. وفاتان و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتين و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و140 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 4 مرضى في غرف العناية المكثفة بغزة فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 7 مرضى.