اخبار العالم

فلسطين.. وفاتان و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. وفاتان و97 إصابة جديدة بفيروس "" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتين و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و140 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 4 مرضى في غرف العناية المكثفة بغزة فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 7 مرضى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا