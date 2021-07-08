اعتبارا من 15 يوليو الحالي.. طيران الإمارات تستأنف خدمة الركاب إلى موريشيوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تستأنف طيران الإمارات خدمة موريشيوس برحلتين أسبوعيا اعتبارا من 15 يوليو الحالي وذلك مع إعادة فتح موريشيوس حدودها للسياحة الدولية.



وأصبح بإمكان المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمتاع بعطلة مريحة وآمنة في عدد من المنتجعات المعتمدة بخصوص "كوفيد-19" في الجزيرة.

وستعمل رحلات طيران الإمارات إلى موريشيوس يومي الخميس والسبت اعتبارا من 15 يوليو/تموز الجاري بطائرات البوينج 777-300ER واعتبارا من 1 أغسطس/آب ستعيد الناقلة تشغيل طائراتها الإيرباص A380 على هذا الخط.

وستغادر الرحلة "ئي كيه 701" دبي في الساعة 2:35 صباحا لتصل إلى موريشيوس في الساعة 9:10 صباحا أما رحلة العودة "ئي كيه 704" فستغادر موريشيوس يومي الجمعة والأحد في الساعة 11:10 ليلا وتصل إلى دبي الساعة في الساعة 5:45 صباح اليوم التالي "المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموريشيوس".

وتحظى طائرة الإمارات A380 بشعبية في أوساط المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة وستواصل الناقلة إعادة تشغيل المزيد منها وفقا لتنامي الطلب والموافقات التشغيلية.

وتخدم طيران الإمارات رحلاتها بهذه الطائرة ذات الطابقين إلى عدة وجهات بما فيها نيويورك جيه اف كيه وباريس وعمّان والقاهرة وفرانكفورت وموسكو ولوس أنجلوس.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بوجهات أخرى في المحيط الهندي حيث تسير 28 رحلة أسبوعيا إلى المالديف وسبع رحلات أسبوعيا إلى سيشيل.

وتوفر "الإمارات للعطلات" ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية في طيران الإمارات برامج متكاملة في موريشيوس تشمل تذاكر السفر والإقامة في فنادق ومنتجعات ذات مستوى عالمي.