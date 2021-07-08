لبنان .. سقوط طائرة شمال العاصمة بيروت

الشارقة - اميمة ياسر - لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر سقوط طائرة تدريب في بلدة غوسطا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس.

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" اللبنانية، بينما قالت مصادر في قطاع الطيران في لبنان لوكالة "رويترز" إن الطائرة، التي تحطمت هي طائرة تدريب صغيرة.

وذكرت المصادر أن الطائرة تحطمت في بلدة غوسطا شمالي العاصمة بيروت، مشيرة إلى أنه كان على متنها ثلاثة أشخاص.

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتسن الوصول إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث، حتى الآن.

وقالت صحيفة "النهار" إن الطائرة التي سقطت هي طائرة مدنية خاصة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني وسلطات التحقيق توجهت إلى مكان تحطم الطائرة.

ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس بلدية غوسطا، إن الضحايا الثلاث هم شابان وفتاة، وأن الطائرة من نوع "سيسنا".

وتابع: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة تعرضت إلى عطل فني أدى إلى سقوطها"، مشيرا إلى أنها ارتطمت بسطح أحد المنازل قبل أن تسقط بين الأحراش.