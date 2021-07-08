شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب بإدراج شوارع "الظاهرية" بالإسكندرية فى خطة الرصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية لإدراج شوارع منطقة الظاهرية بالإسكندرية فى خطة الرصف للعام 2021_ 2022.

وقال محمد إسماعيل إن ذلك يأتى بناء علي الشكوي المقدمة من أهالي منطقة الظاهرية بشأن عدم إعادة الشيء لأصله في بعض الشوارع، مضيفا :"فأحد أهدافنا هو تيسير سبل الحياة الكريمة للمواطن السكندري، ولا يسعنا إلا تقديم كل الشكر والتقدير لمعالي للمحافظ اللواء محمد الشريف والجهات والادارات المعنية على سرعه الاستجابة والتعاون المثمر لخدمة أهالينا بالأسكندرية".

من جانبه، وافق اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية على طلب النائب محمد إسماعيل وإدراج شوارع منطقة الظاهرية فى خطة الرصف للعام 2021_2022.