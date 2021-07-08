شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تشهد عمل القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ ويصفونه بالإنجاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارته لميناء شرم الشيخ، عمليه انزال ورفع يخت سياحي بواسطة القزق الميكانيكي الذي دخل الخدمة بشكل تجريبي وتم إنشاءه بتكلفة 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوي وقوه رفع 200 طن، وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة،

ووصفت اللجنة البرلمانية، ما شاهدوه بميناء "شرم الشيخ"، بالإنجاز.

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن ما تشهده هيئة موانئ البحر الأحمر يأتى فى اطار خطة التنمية المستدامه التي أعدتها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صناع النهضة الحديثة في مجال النقل والمواصلات.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الموانئ المصرية تؤدي دور كبير ومهم في تعظيم إيرادات الدولة وبخاصة موانئ البحر الأحمر، التي شهدت طفرة كبيرة فى التقدم والفضل في ذلك يرجع للرئيس السيسي الذي وضع خطط النهوض بالموانئ وتابع تنفيذها بنفسه.

وأكد علاء عابد، أن المواني بصفة عامة من المشروعات القومية الجذابة للاستثمار وبصفة خاصة موانئ البحر الأحمر لزيادة العائد الاستثماري، وجذب السياحة الأجنبية والعربية لمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، وللدولة بشكل عام.

ومن جانبه أكد النائب خالد عبد المولي، أن اعضاء لجنة النقل سبق وطالبوا بسرعة وجود قزق آلي بميناء شرم الشيخ، يستهدف صيانه واصلاح اليخوت السياحية بمنطقة البحر الأحمر، لاسيما وأن الموجود في وقت سابق كان يدويا، وعند بدء التشغيل التجريبي كانت اشادتنا بتنفيذ التوصيات، مما يؤكد علي التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي، إن ما يتم من استثمارت في مجال الطرق بمدينة شرم الشيخ، مطمئن جدا ، للعائد الاستثماري المباشر وغير المباشر وفي ظل توجه الدوله المصرية لجذب السياحه الداخلية والخارجية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنة.