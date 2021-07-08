شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب يزور مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، على هامش زيارة اللجنة لمحافظة الإسكندرية.

واستقبل مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، الوفد البرلماني بمكتبه، ثم اصطحب الوفد البرلماني للبهو في جلسة نقاشية حوارية عن تاريخ المكتبه ومشاريعها وأقسامها.

وتفقد الوفد البرلماني من لجنه الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أروقة مكتبة الإسكندرية وبعض معارضها وأقسامها، ومنها قسم ترميم المخطوطات الأثرية والنادرة المتعلقة بتاريخ مصر علي كافة العصور، واستمع الوفد البرلمانى لشرح مفصل عن عمل قسم ترميم المخطوطات وكيفية تنمية مهارة المرمم الذي تساعده المكتبة في إنجاز عمله وتغطية كافة الدعم في مجال الترميم من ورش عمل ومحاضرات.

ومن جانبهم، أعرب وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن امتنانهم بأعمال وأنشطة مكتبة الإسكندرية العريقة التى تحتوى تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها صرح علمي عالمي علي طراز فريد.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة، والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبه نشوي الديب، والنائبة أمل سلامة، والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مني عمر ، والنائبة رانيا الجزايرلي والنائبة شيماء حلاوة.