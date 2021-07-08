شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة السادات: حالة السيدة جيهان حرجة.. والاستجابة للعلاج لازالت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تمكث فى غرفة العناية المركزة بإحدى المراكز الطبية العالمية منذ 30 يوما إثر مرورها بأزمة صحية صعبة جدا، حيث إنها عادت من رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية منذ شهرين ثم عادت إلى منزلها بمصر، إلا أنها مرت بأزمة صحية منذ حوالى شهر انتقلت على إثرها إلى أحد المركز الطبية الكبرى.

وأكد الدكتور محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، لازالت كما هي "حرجة" وتتلقى العلاج والمتابعة على يد فريق طبى على أعلى مستوى ولكن الاستجابة للعلاج لازالت صعبة.

وتابع قائلا: "نتمنى لها الشفاء العاجل وندعو الشعب المصرى بالدعاء لأم الأبطال"، مشددا أن الزيارات ممنوعة.

ولفت "السادات" إلى أن طبيعة المرحلة العمرية للسيدة جيهان السادات والسن المتقدم، مع إصابتها بتداعيات المرض الخبيث، هو ما يصعب المهمة، ولكن الشفاء بيد الله تعالى والأمل في ذلك كبير .

الجدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام، وهى مُحاضرة جامعية فى جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل استاذ جامعى ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل".