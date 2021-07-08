صور.. محافظ المنيا يستجيب لشكاوى المواطنين في اللقاء المفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لعددٍ من شكاوى وطلبات المواطنين، خلال عقده لقاءًا مفتوحًا مع عدد من المواطنين، اليوم الخميس، ضمن مبادرة "ساعة مع مسؤول"، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شانها تحقيق الصالح العام للمواطنين، موضحًا أن الإهتمام بمشاكل المواطنين تعد من أولويات العمل.
وأضاف القاضي، أن القيادة السياسية تولي محافظات الصعيد اهتماما كبيرا وبخاصة محافظة المنيا، إذ تشهد إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.
وافق المحافظ، على حصول أحد المواطنين من ذوى الهمم لوحدة سكنية من الأولى بالرعاية، وذلك نظراً لظروفه الصحية بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار ، كما قرر المحافظ صرف إعانة شهرية لحالة مرضية لمدة 6 أشهر.
وجّه المحافظ، الدكتور أحمد سعد مدير عام منطقة التأمين الصحي بالمنيا واستشاري طب وجراحة العيون بإجراء الكشف الطبي على أحد الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للحالة، كما وجّه ممثلي مؤسسة مصر الخير بإحلال وتجديد أحد المنازل لإحدى الأسر الأولى من الاولي بالرعاية، وذلك لتصدعه وانهيار السقف.
كما وجه المحافظ، مدير جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع مدير مديرية القوي العاملة لتوفير فرص عمل بالمنطقة الصناعية لعدد من الحالات.