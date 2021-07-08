صور.. محافظ المنيا يستجيب لشكاوى المواطنين في اللقاء المفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لعددٍ من شكاوى وطلبات المواطنين، خلال عقده لقاءًا مفتوحًا مع عدد من المواطنين، اليوم الخميس، ضمن مبادرة "ساعة مع مسؤول"، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شانها تحقيق الصالح العام للمواطنين، موضحًا أن الإهتمام بمشاكل المواطنين تعد من أولويات العمل.

وأضاف القاضي، أن القيادة السياسية تولي محافظات الصعيد اهتماما كبيرا وبخاصة محافظة المنيا، إذ تشهد إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.

وافق المحافظ، على حصول أحد المواطنين من ذوى الهمم لوحدة سكنية من الأولى بالرعاية، وذلك نظراً لظروفه الصحية بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار ، كما قرر المحافظ صرف إعانة شهرية لحالة مرضية لمدة 6 أشهر.

وجّه المحافظ، الدكتور أحمد سعد مدير عام منطقة التأمين الصحي بالمنيا واستشاري طب وجراحة العيون بإجراء الكشف الطبي على أحد الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للحالة، كما وجّه ممثلي مؤسسة مصر الخير بإحلال وتجديد أحد المنازل لإحدى الأسر الأولى من الاولي بالرعاية، وذلك لتصدعه وانهيار السقف.

كما وجه المحافظ، مدير جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع مدير مديرية القوي العاملة لتوفير فرص عمل بالمنطقة الصناعية لعدد من الحالات.