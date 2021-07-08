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تعرضت للتعذيب من عمها.. عرض طفلة بولاق الدكرور على الطب الشرعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في اتهام شاب وشقيقته بتعذيب ابنة شقيقهما المحبوس على ذمة قضية مخدرات بمنطقة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد ما لحق بها من إصابات.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في واقعة تعذيب طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات، على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

تبين أن العم "أسامة. أ" والعمة "شيماء. أ"، قاما بتعذيب ابنة شقيقهما نتيجة لخلافات أسرية.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة، فقالت إن والد الطفلة مسجونًا منذ فترة في قضية مخدرات، وأن الطفلة كانت مقيمة برفقة أسرة والدها.

وأضافت أنها تسلمت الطفلة لظروف سفر العم والعمة، وفوجئت بإصابات وحروق بجسد الطفلة، كما تبين أن وراء تعذيبها عمها وعمتها فأبلغت الشرطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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