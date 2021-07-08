شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يقترح تشكيل "استشاري عربي" في مجال الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقدت اليوم أعمال الدورة (51) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حضوريًا، تحت عنوان "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودور مؤسسات العمل العربي "بمشاركة المديرين العامين، ورؤساء المنظمات العربية المختصة، ومؤسسات التمويل العربية والاتحادات العربية النوعية المختصة ومؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط خلال ترؤسه لأعمال الدورة (51) للجنة إلى التعاون وتكاتف الجهود على المستوى العربي للدفاع عن المصالح العربية، مطالباً بضرورة التسريع في وضع سياسات عربية تهتم ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

واقترح أبو الغيط في هذا السياق تشكيل مجلس استشاري عربي يضم مختصين من المنظمات والدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، للإشراف على وضع إستراتيجية عربية في هذا المجال بما يسهم في بناء القدرات وتقديم المشورة والدعم الفني اللازم للدول الأعضاء.

وشهد اجتماع اللجنة نقاشات مستفيضة للموضوعات المطروحة وعلى رأسها التحول الرقمي ووضع إطار عربي لمواجهة القرصنة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وحماية الشبكات في مؤسسات العمل العربي المشترك، والنظر في إنشاء مرصد عربي لتجميع البيانات والمعلومات عن الأزمات والكوارث في المنطقة العربية.