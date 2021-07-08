شكرا لقرائتكم خبر عن 1539 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1849 حالة .

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1539 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 645 ألفا و 653 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1525 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 623 ألفا و826 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 283 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.