الفاتيكان يكشف عن تطورات حالة البابا الصحية

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان، أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن أي أمراض أو مضاعفات.

وجاء في البيان الصحفي: "في المساء ، أصيب (البابا) بارتفاع مؤقت في درجة الحرارة. وخضع هذا الصباح لفحص، والتقطت صور للصدر والبطن، ولم تكشف النتائج عن أي مشاكل".



وفي وقت سابق ، قال بروني إن البابا فرانسيس (84 عاما) سيقضي حوالي 7 أيام في المستشفى "في حالة عدم حدوث مضاعفات".

وتم الإبلاغ عن دخول البابا المستشفى لإجراء عملية جراحية في الأمعاء يوم الأحد الماضي.