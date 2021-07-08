الصحة تعلق على الارتفاع الكبير باصابات كورونا وتوضح بشأن اللقاحات

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تسجيل صوتي وزعه على وسائل اعلام بينها السومرية، "حذرنا مرارا من ان عدم الالتزام بالإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة اصابات كورونا".

ودعا البدر "الى العمل على تكثيف نشر وسائل التثقيف والتوعية من اجل حماية المجتمع"، مطالبا بـ "التركيز على طرق الوقاية والوصايا الاساسية لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين وغسلهما بالماء والصابون".



واكد البدر على ضرورة "التحفيز على تلقي اللقاحات"، مبينا ان "جميع اللقاحات آمنة وفعالة، نافيا جميع ما يثار من اشاعات ومعلومات خاطئة غير مستندة الى اي اساس علمي".

واضاف "لم نسجل اي مضاعفات خطيرة او متوسطة على اثر تلقي اللقاحات، وخصصنا فرقا مختصة بمتابعة المضاعفات ان وجدت، وارقاما ساخنة ومجاميع خاصة لهذا الغرض".