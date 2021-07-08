انت الان تتابع خبر الصحة تعلق على الارتفاع الكبير باصابات كورونا وتوضح بشأن اللقاحات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على الارتفاع الكبير في عدد اصابات كورونا الذي سجله العراق اليوم وفي الايام الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تسجيل صوتي وزعه على وسائل اعلام بينها السومرية، "حذرنا مرارا من ان عدم الالتزام بالإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة اصابات كورونا".
ودعا البدر "الى العمل على تكثيف نشر وسائل التثقيف والتوعية من اجل حماية المجتمع"، مطالبا بـ "التركيز على طرق الوقاية والوصايا الاساسية لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين وغسلهما بالماء والصابون".
واكد البدر على ضرورة "التحفيز على تلقي اللقاحات"، مبينا ان "جميع اللقاحات آمنة وفعالة، نافيا جميع ما يثار من اشاعات ومعلومات خاطئة غير مستندة الى اي اساس علمي".
ودعا البدر "الى العمل على تكثيف نشر وسائل التثقيف والتوعية من اجل حماية المجتمع"، مطالبا بـ "التركيز على طرق الوقاية والوصايا الاساسية لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين وغسلهما بالماء والصابون".
واكد البدر على ضرورة "التحفيز على تلقي اللقاحات"، مبينا ان "جميع اللقاحات آمنة وفعالة، نافيا جميع ما يثار من اشاعات ومعلومات خاطئة غير مستندة الى اي اساس علمي".
واضاف "لم نسجل اي مضاعفات خطيرة او متوسطة على اثر تلقي اللقاحات، وخصصنا فرقا مختصة بمتابعة المضاعفات ان وجدت، وارقاما ساخنة ومجاميع خاصة لهذا الغرض".