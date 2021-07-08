رسميا.. ناتشو يجدد عقده مع الريال لموسمين

وظهر ناتشو برفقة بيريز وهو يرتدي قميصا عليه رقم 2023، أثناء الإعلان عن التجديد، ليُنهي كل التكهنات التي طالته خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيله عن صفوف الميرنجي.

وتوج ناتشو " 30 عاما" والذي لعب لكل فرق الناشئين بالريال قبل الصعود للفريق الأول، بالعديد من الألقاب مع الملكي أبرزها دوري الأبطال أربع مرات والليجا مرتين وكأس الملك مرة ومونديال الأندية أربع مرات.



وشارك ناتشو الموسم الماضي في 33 مباراة وسجل هدفا في ألفين و765 دقيقة من اللعب.