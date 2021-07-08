العراق يسجل حصيلة مرعبة باصابات كورونا

وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة والذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد "سجل العراق 9189 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ولفتت الوزارة الى ان "عدد الوفيات بلغ 31 حالة، في حين تماثل 5139 للشفاء".



واكدت ان "عدد الملقحين خلال يوم واحد بلغ 37979 شخصا".