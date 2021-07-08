انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تحذر من أي أفعال أحادية بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جوتيريش - على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك - إنه كان على اتصال مستمر مع مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف: "بالنسبة لنا الحل بشأن مشاطرة المياه قائم، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير".



وأفاد مركز إعلام الأمم المتحدة - بحسب بيان صدر اليوم الخميس- بأن مجلس الأمن سيبحث مساء اليوم القضية الخلافية بين دول نهر النيل، ومن المتوقع أن تقدم المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنجر آندرسون، إحاطة في الجلسة.

وأوضح متحدث الأمم المتحدة، أن جوتيريش كان منخرطا في هذه القضية على وجه الخصوص لفترة من الزمن، بواقع أنه كان يعمل مع الأطراف لدعم المناقشات بقيادة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنه سيواصل الانخراط بأي شكل تريده الدول الأعضاء، مؤكدا أنه يقف على أهبة الاستعداد ليقوم بأي دور سيكون "أكثر إنتاجية".



وفي سياق متصل، يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قضية سد النهضة الخلافية بين دول نهر النيل؛ مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد أن أخطرت أديس أبابا دولتي المصب البدء بعملية الملء الثاني للسد.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تقدم أنجر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحاطة في الجلسة، حسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، من المقر الدائم في نيويورك، قال دوجاريك، ردا على أسئلة من الصحفيين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان بالفعل على اتصال مستمر مع الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن هذه القضية.

وأضاف أن رسالة جوتيريش هي واحدة للأطراف الثلاثة وهي "تشجيعها على العمل عبر عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، والامتناع عن الانخراط في أفعال أحادية الجانب قد تقوّض أي حل يمكن إيجاده".

وقال دوجاريك إنه "بالنسبة إلينا الحل بشأن مشاطرة المياه قائم، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير"، وبشأن دور الأمين العام في هذه القضية، قال المتحدث باسمه إن جوتيريش سيمتثل لتعليمات يقدمها له مجلس الأمن عبر القرار.