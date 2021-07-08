شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موانئ البحر الأحمر لـ"نقل النواب": نخطط لمضاعفة حجم تداول البضائع والحاويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، ميناء شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد عبد الرحيم رئيس موانئ محافظة البحر الأحمر، ومدير ميناء شرم الشيخ قبطان أيمن منصف، والمهندس ملاك يوسف مدير عام الإعلام بموانئ البحر الأحمر.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم مدير موانئ البحر الأحمر، إن هيئة مواني البحر الأحمر إحدى هيئات وزارة النقل والمواصلات ويتبعها العديد من الموانئ البحرية التي تمتد على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة بموقع متميز في مسار التجارة العالمية، وتشرف على العديد من الموانيء المتخصصة "بترولية ، وتعدينية ، وسياحية".

وأضاف عبد القادر، أن تطوير موانئ البحر الأحمر يشمل أيضا التخطيط الشامل بما يضاعف حجم تداول البضائع والحاويات وتضاعف أعداد الركاب والسائحين.

وعرضت هيئة موانئ البحر الأحمر، فيلم تسجيلي لأهم إنجازاتها أمام وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد.

ويعتبر الميناء أحد المنافذ البحرية الهامة لمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى أنه نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة.

ويستخدم الميناء لأغراض السياحة وخاصة سياحة اليخوت وسفن الرحلات الطويلة والغطس.

وتبرز أهمية الميناء لموقعه المتميز لخدمة الأغراض السياحية وسياحة اليخوت والرياضات البحرية مثل الغطس والتصوير والتنزه تحت الماء ومشاهدة الشعب المرجانية والأحياء البحرية ذات الألوان الطبيعية ويتميز الميناء أيضا بقربه من مناطق السياحة الدينية والأثرية فى سانت كاترين والطور.

ويعد الميناء عبارة عن جونة عميقة متسعة تحيط بها حماية طبيعية للسفن التى ترسو بها من الجبال، ولعب الميناء دوراً حيوياً خلال أزمة الخليج الأولى عام 1990 فى استقبال العائدين من الكويت من المصريين والعرب.

ويقع الميناء فى أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء عند ملتقى خليجى السويس والعقبة عند رأس المثلث الجنوبى الذى تمثله شبه جزيرة سيناء على مسافة 156 ميل بحرى من ميناء السويس، 380 كم جنوب مدينة السويس، 490 كم من القاهرة.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، كل من: النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.