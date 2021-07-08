شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بتطوير الطريق الدائرى بشرم الشيخ: هى دى مصر الحديثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال الجولة التفقدية اليوم الأحد لمشروعات الطرق بمحافظة جنوب سيناء، بالجهود المبذولة في تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، كأحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة في مجال الطرق والكباري.

وحرص "عابد" علي لقاء العمال خلال تفقد مشروع تطوير الطريق الدائري، ليثني علي جهودهم دورهم في بناء هذا المشروع القومي، حيث قال لهم: "أنتم عاملين زى الجندى اللي واقف علي الجبهة، تحيه لكم، الطريق دا هيسهل كثير علي الناس كثير ويمنع الحوادث، وهي دي مصر الحديثة".

وأكد عابد علي الجهود الواسعة المبذولة في قطاع النقل والمواصلات بمحافظة جنوب سيناء، والتى أحدثت نقله نوعية بالمدينة، والتى تكشف عن مصر الجديدة، حيث تم اختصار زمن السفر من القاهرة لشرم الشيوخ بواقع 4 ساعات بدل من 12 ساعة سابقا.

ووجه عابد الشكر لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، على الجهود المبذولة في تطوير مدينة شرم الشيخ السياحية، لاسيما فى قطاع النقل والمواصلات.

وكان وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، قد تفقد اليوم الخميس، ميناء شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد عبد القادر رئيس موانئ محافظة البحر الأحمر، ومدير ميناء شرم الشيخ قبطان أيمن منصف، والمهندس ملاك يوسف مدير عام الإعلام بموانئ البحر الأحمر.

ويعتبر الميناء أحد المنافذ البحرية الهامة لمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى أنه نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة، ويستخدم الميناء لأغراض السياحة وخاصة سياحة اليخوت وسفن الرحلات الطويلة والغطس.

ومن جانبه، قال النائب خالد عبد المولى، إن ما يتم من استثمارت فى مجال الطرق بمدينة شرم الشيخ، مطمئن جدا، وله عائد استثماري مباشر وغير مباشر، في ظل توجه الدولة المصرية لجذب السياحه الداخلية والخارجية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، كل من: النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.