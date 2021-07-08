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أفريقيا تشهد أسوأ أسبوع لانتشار إصابات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن القارة شهدت أسوأ أسبوع من حيث انتشار إصابات فيروس كورونا، حيث قفزت أعداد الحالات بنسبة 20 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، عن مويتي قولها في اجتماع عبر الهاتف، إن هناك "بوادر للأمل" في أن تتحسن حملات إعطاء اللقاحات في القارة.

 

ومن جانبه، قال توليو دي أوليفيرا، مدير معهد "كريسب" للابحاث، والمعني بالتسلسل الجيني في جنوب أفريقيا، إن سلالة "دلتا" شديدة العدوى، انتشرت في أنحاء القارة، وهي تسيطر حاليا على الكثير من المناطق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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