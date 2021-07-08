شكري: طلبنا والسودان تدخل مجلس الأمن للتهديد "الوجودي" لسد النهضة دون اتفاق ملزم

محمد الفلاح - الخميس 8 يوليه 2021

وضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه “سيحث مجلس الأمن الدولي بجلسته الخميس حول سد النهضة، على مطالبة دول المصب الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، حول هذا الملف الخلافي”.



كما شدد، في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس”، على أن “بلاده والسودان طلبتا تدخل مجلس الأمن للتهديد “الوجودي” الذي يشكله عمل هذا السد والمضي في مرحلة الملء الثاني، من دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية”.

وختم: “إن 10 سنوات من المفاوضات حول هذا السد الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية للسودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على هذا النهر كمصدر وحيد للمياه”.