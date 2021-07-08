انفجار حاوية على سفينة بميناء جبل علي في دبي

07 يوليو , 2021

أكّدت إدارة الدفاع المدني في دبي، إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي في دبي، حيث سمع صوت انفجار ناجم عن احتراق إحدى الحاويات.

و قال شهود لـ "رويترز"، إن دوي انفجار سمع في دبي ليل الأربعاء، لكن لم يتسن التأكد من السبب على الفور.

كما شوهدت عربتا إطفاء وسيارات طوارئ أخرى تتجه إلى الجنوب من دبي على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبوظبي.

وبحسب وكالة " فرانس برس" ، فقد أفاد سكان في منطقة جبل علي التي تضم ميناء رئيسيا في جنوب الإمارة باهتزاز منازلهم جراء قوة الانفجار.