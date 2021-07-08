انتقاد أمريكي غير مسبوق لهدم إسرائيل منزلا لعائلة فلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة غير مسبوقة، انتقدت السفارة الأمريكية في إسرائيل هدم الجيش منزلا لعائلة فلسطينية بالضفة الغربية.

وهدم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، منزل عائلة شلبي في بلدة ترمسعيا قرب رام الله المكون من طابقين بداع أن أحد أفراد العائلة أطلق النار على مستوطنين وقتل أحدهم بالضفة في شهر مايو/أيار الماضي.

ولاحقا اعتقل الجيش الإسرائيلي منتصر شلبي، وهو مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، ثم قرر هدم منزل عائلته.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية ردا على سؤال لـ"الخليج 365": "نتابع أنباء عن هدم المنزل".

وأضاف: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين".

وتابع المتحدث الأمريكي: "كما ذكرنا عدة مرات، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات فرد واحد".

ولم يسبق للولايات المتحدة أن انتقدت هدم إسرائيل لمنزل فلسطيني متهم بتنفيذ عملية.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانتقاد الأمريكي بعد صدور بيان عن سفارة واشنطن بالقول: "نحترم الإدارة الأمريكية لكن نتصرف وفق الاعتبارات الأمنية".

وتهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات قتل بموجب قانون الطوارئ الذي صدر إبان الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1945.



وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان تلقته ”الخليج 365” في وقت سابق إن قواته قامت بهدم منزل منتصر شلبي في قرية ترمسعيا.