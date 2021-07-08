الجيش الليبي يحبط هجومًا مسلحًا على وحدة عسكرية بالجفرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي تعرضت لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة.

وأضاف المسماري - في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الخميس - أن العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجهها رد مناسب من قبل اللواء، معتبرًا الحادث استفزازًا واضحًا وصريحًا ومتعمدًا، ويهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة، وعرقلة وقف إطلاق النار، متهما التكفيريين بالسعي إلى توريط الجيش الليبي في اشتباكات بهدف اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار البيان إلى تأكيد القيادة العامة للجيش الليبي ،التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار، واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا، مشددة في الوقت نفسه على أن أي استفزاز سيواجه بقوة وحزم.