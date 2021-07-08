سفينة إنزال أمريكية تتجه إلى البحر الأسود .. روسيا: تغذي الطموحات العسكرية لدى أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية أن سفينة الإنزال "Yuma" التابعة له بدأت تتحرك نحو البحر الأسود لإجراء تدريبات عسكرية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في حلف الناتو.

وجاء في بيان صدر عن الأسطول، على صفحته في "تويتر" اليوم الخميس: "بدأت سفينة الإنزال والنقل "Yuma" التابعة للقوات البحرية الأمريكية العبور شمالا باتجاه البحر الأسود لإجراء تدريبات مع حلفائنا وشركائنا في حلف الناتو".

وتجري في البحر الأسود ابتداء من 28 يونيو الماضي وإلى 10 يوليو الجاري المناورات العسكرية "Sea Breeze 2021" بمشاركة كل من أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ولاتفيا. ويشارك في المناورات إجمالا نحو 4 آلاف جندي و40 سفينة عسكرية وقاربا عسكريا وسفينة مساعدة، بالإضافة إلى 30 وحدة من الأليات الجوية، وأكثر من 100 وحدة من المدرعات والسيارات.

وكانت السفارة الروسية لدى واشنطن دعت سابقا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن إجراء المناورات العسكرية في البحر الأسود، محذرة من أن هذه المناورات "تزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة" و"تغذي الطموحات العسكرية لدى كييف (أوكرانيا)".