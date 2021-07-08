علاج 300 حالة خلال قافلة بيطرية لجامعة سوهاج في "نجع النجار"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية لقرية نجع النجار، وبلغ عدد الحالات المرضية التي جرى مناظرتها وعلاجها بالقرية من الحيوانات حوالي ٣٠٠ حالة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن لهذه القوافل دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وقال الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، إن القافلة عالجت وفحصت بالمجان عددًا من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما جرى رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن لهذه القوافل دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، مشيرًا إلى أنه جرى تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.