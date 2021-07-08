خاصة بجرائم تقنيات المعلومات.. الداخلية تُطلق خدمة إلكترونية جديدة السبت المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدءا من يوم السبت الموافق 10 الجاري عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

ويمكن للمواطن متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمي الخاصة بالوزارة.

كما تظهر نتيجة البحث على النحو التالي، ليس لديك بلاغات لعرضها (في حالة عدم تقديم أية بلاغات)، وقيد الفحص (في حالة عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ)، رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص في حالة تم الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعني باستكمال باقي الإجراءات بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آليا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر.