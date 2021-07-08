العثور على جثة شاب ملقاة وسط الأرض الزراعية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، عثر عليه جثة هامدة وسط الأراضي الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد العثور على جثة شاب وسط الزراعات بقرية شبرا هارس دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.