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ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من ضبط طن لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، استعدادا لاستخدامه في عيد الأضحى المبارك.

أكد أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان،أن الحملة عن تحرير٥٠ شيكارة لحوم مصنعة زنة الواحدة ٢٠ كيلو بإجمالي طن لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ٤٠ شيكارة بداخلها دجاج مجهول المصدر زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي ١طن دجاج.

أضاف مدير الادارة، كما قامت الحملة بتحرير محضرين ضد تجار تموينيين، وذلك لقيامهم ببيع "زيت تموين" بسعر أزيد من السعر المقرر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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