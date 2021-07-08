هايتي: مقتل واعتقال فريق اغتيال رئيس البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات في هايتي، الخميس، مقتل واعتقال عدد من عناصر وصفتهم بـ"المرتزقة"، بعد اغتيالهم رئيس البلاد، جوفينيل مويس، الأربعاء.



وقال قائد شرطة هايتي، ليون تشارلز، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، إن "أربعة منهم (المرتزقة) قتلوا وأصيب اثنان آخران".



وأضاف أن ثلاثة من ضباط الشرطة أسروا كرهائن، خلال العملية، وأطلق سراحهم فيما بعد.



وأكد وزير الاتصالات الهايتي، فرانتس إكسانتوس، اعتقال المشتبه بهم في اغتيال الرئيس مويس.



وصباح الأربعاء، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.



وقال جوزيف، في بيان، إن: "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".



