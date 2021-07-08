“الجيش الوطني الليبي”: أحبطنا هجوما مباغتا قرب سوكنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 1:31 مساءً

كشف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني الليبي” ملابسات الهجوم الذي تعرض له موقع للواء 128 معزز قرب بلدة سوكنة.

ذكر اللواء المحجوب على حساب الإدارة التي يرأسها في موقع “فيسبوك” أن الهجوم جرى فجر الخميس، وكان ذلك “بعد أن ضيقت عليهم القوات المسلحة الخناق، بعدما حاولت مجموعة إرهابية فارّه تنفيذ هجوم مباغت على أحد مواقع التأمين والحراسة للواء 128 المعزز بالقرب من منطقة سوكنة، وتم صد الهجوم ومطاردة المجموعة الإرهابية، واوقعت فيهم عدد من القتلى، وما زالت المطاردة مستمرة للقبض على باقي افرادها”.

ورأى مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات التابعة للمشير خليفة حفتر أن “محاولة” الهجوم تأتي من هؤلاء “لتقويض الأمن وحالة الاستقرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد المحجوب أن “رجال قواتنا المسلحة جاهزون ومستمرون في ملاحقة الإرهاب والإرهابيين حتى القضاء عليهم تماما”.

قال المسؤول العسكري في “الجيش الوطني الليبي” إن بعض المعلومات تفيد بأن “هذه المجموعة شكلت بعد أن تمت مبايعة عدد من التنظيمات لداعش، في محاولة من هؤلاء للم شتاتهم والتنسيق فيما بينهم للعمل في منطقة الساحل والصحراء بين تنظيم بوكو حرام وتنظيم القاعدة في المغرب العربي، وبعض من الإرهابيين القادمين من القتال في سوريا، وعدد من بقايا إرهابيين من تنظيمات لم تعد قادرة على العمل كاجسام منفردة”.

ورأى أن ما سبق يؤكد “اندماج هذه المجموعات نتيجة ضعفها وانكسارها”، وذلك بعد أن تمكنت “القوات المسلحة العربية الليبية من القضاء على خطر هذه المجموعات وعناصرها وقياداتها”.