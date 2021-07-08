مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في معارك مع الجيش الأفغاني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قتل 69 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 23 آخرين، في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية “بادغيس”، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وبحسب بيان الوزارة: “تمكنت القوات الأفغانية من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، إضافة إلى مقتل العديد من المسلحين خلال الاشتباكات في مركز الولاية”.

وتقع ولاية بادغيس على الحدود مع جمهورية تركمانستان، وتتكون من 7 أقضية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، مقتل 239 مسلحا وإصابة 157 آخرين، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في 15 ولاية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتقدمت حركة طالبان الأربعاء في مناطق بشمال وغرب أفغانستان، واستعادت منها القوات الأفغانية بعض المناطق، وطلبت طاجيكستان مساعدة إقليمية تقودها روسيا لاستعادة الأمن عند الحدود، بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية لإحلال السلام.

وطردت القوات الأفغانية مسلحي حركة طالبان من مدينة قلعة ناو عاصمة ولاية بادغيس غربي البلاد، وذلك بعد اشتباكات وُصفت بالعنيفة بين الطرفين، وأعلنت مصادر أمنية عن فرار نحو 200 سجين من سجن قلعة ناو المركزي بعد هجوم طالبان.