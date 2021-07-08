الزعيم الكوري فقد أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

لا زالت الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تلقى يتواصل اهتماماً كبيراً وسائل الإعلام الدولية، والكورية الجنوبية بشكل خاص بعد أن ظهر وقد فقد الكثير من وزنه.

وذكرت صحيفة “تشونان إلبو” أن استخبارات كوريا الجنوبية تعتقد بأن الزعيم الكوري الشمالي يتمتع بصحة جيدة، وأنه فقد ما بين 10 إلى 20 كيلوغراما من وزنه.

وكان التلفزيون المركز الكوري الشمالي قد تطرق مؤخرا، في سابقة فريدة، إلى النحافة التي تعرض لها قوام زعيم البلاد، ونقل على لسان أحد المواطنين أن رعايا كيم جونغ أون، هالتهم نحافته وفقدانه لوزنه، حتى أن الكثيرين أجهشوا بالبكاء.

وعلّقت وكالة أنباء بلومبيرغ قائلة إن ما جرى سمح بنشر تعليقات نادرة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، ورأت أن ذلك يمكن أن يساعد أيضًا في توفير الدعم له، في وقت يسعي فيه إلى إنعاش اقتصاد بلاده المتعثر.

وقال مواطن من العاصمة بيونغ يانغ للتلفزيون المركزي الكوري في تعليقات أذيعت يوم الجمعة: “شعر الناس بالحزن الشديد عندما رأوا قوام الرفيق الجنرال المحترم وقد نحف”، مضيفا هذا المواطن، الذي لم يذكر اسمه، أن “الجميع يقول إن الدموع انهمرت بشكل تلقائي”.