وزير الري المصري يؤكد ضرورة التصدي لكافة التعديات على النيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي ضرورة التصدي بشكل حاسم لأي تعديات محتملة على نهر النيل ومواردها وضمان جاهزية البنى التحتية المائية في بلده لمجابهة أي طارئ.

وصرح عبد العاطي خلال اجماع دوري عقدته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اليوم الخميس بأن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودا متواصلة ضمن إطار “رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا”.

أشار الوزير إلى أن لجنة الإيراد في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، موضحا أن ذلك يتيح لأجهزة الوزارة “التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين”.

شدد عبد العاطي على ضرورة “استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة في المحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ”.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في “رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية”.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية بروز التوترات حول المسائل المتعلقة بمياه النيل في ظل إعلان إثيوبيا عن إطلاقها من جانب واحد المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.